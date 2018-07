Iñaki decide seguir adelante con la boda, el momentazo

RÁNKING CAPÍTULO 7 'MI GRAN BODA VASCA' | ALLÍ ABAJO

Iñaki, que pidió matrimonio a Carmen por error, decidió seguir adelante con la boda. Las prisas nunca han sido buenas compañeras, y este caso no iba a ser una excepción. Impulsados por la intromisión de Maritxu y Antonio, acuden a un notario de dudosa reputación para establecer la unión. Pero Iñaki no consuma el matrimonio con Carmen exactamente, sino con una rusa que recibe gratamente esta noticia y no desea deshacer el enlace. ¡Menudo papelón! Por otra parte, Trini ha empezado la denominada "filosofía positiva" con sus empleados, con unos resultados que no esperaba, y Bego sospecha que Sabino tiene una aventura a causa de un regalo que, en realidad, pertenece a don Benjumea. Un capítulo lleno de momentos divertidos y vosotros habéis elegido al favorito: "¡Me caso, que se entere todo el mundo!".