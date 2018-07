'Toda la verdad sobre Allí Abajo' por @gerardotc

'Madre mía, esto me da a mí para una temporada más', decía la dicharachera reportera de la Clínica Híspalis, la recepcionista Dolores, mientras era testigo en primera fila (un sueño para toda una cotilla de las de carnet) del beso entre Iñaki y Carmen a las puertas del AVE. Eso significa que habrá segunda temporada de Allí (Aquí) Abajo.

Cuando veo una serie me gusta hacer balance al acabar la temporada para poder responderme a mí mismo algunas preguntas que han quedado en el aire y así poder entender mejor la siguiente temporada. Lo hacía cuando veía Lost, “la escotilla entonces es para que el gordo no se coma lo que hay dentro, ¿no?”; lo hacía cuando veía El Príncipe de Bel Air “¿por qué a la Tía Vivian le hacen contratos basura?”; y lo hice también con Los Serrano: “¿Cómo que un sueño? No, venga, ahora en serio, cabrones…”.

Allí Abajo me deja algunas cuestiones que supongo que se resolverán en la segunda temporada y otras que quizá quedarán en el aire a no ser que sus protagonistas se pasen por este blog a sacarnos de dudas:

-¿Hay AVE Sevilla-Donosti? ¿Va directo?

-¿Por qué Iñaki vino en autobús y se vuelve en AVE? ¿Tan bien le ha ido vendiendo pintxos en Sevilla?

-¿Benjumea no tiene aire acondicionado en casa? Es la única explicación lógica para que el hombre prefiera pasar el verano ingresado en un Hospital que en su casa.

-¿Nekane, despechada, se echará algún ligue de verano? ¿Cómo llevará el ligue veraniego de Nekane llegar virgen a Septiembre?

-¿Cuál de los tres o cuatro de la cuadrilla es Antxon? ¿Se puede jugar al mus en la playa de la concha o te cobran, como pasa con casi todo en Donosti?

-Hablando de playa… Rober, el médico sevillano pijo, ¿será de bañador gayumbo o slip? ¿Veraneará en Matalascañas como marcan los cánones o es pijo innovador y tiene piso en la Antilla? -¿Le han dicho alguna vez a Luci, la vecina de Carmen, que se parece a la madre de Paco León?

-¿Jozé, eres de Málaga de verdad? En caso de ser la respuesta afirmativa, ¿no ha sido más exótico para ti que para los vascos grabar en Sevilla?

-¿Carmen, te han dicho que te pareces a la madre de Paco León?

Esperemos que se pasen por aquí y nos resuelvan estas y otras dudas que han podido quedar un poco en el aire caluroso que hay por Aquí Abajo.