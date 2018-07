Maritxu despertó del coma escuchando a su alrededor gritos de “¡que sá despertao Marishu!”. Si en ese preciso momento la madre de Iñaki no notó nada raro, ya no tenía sentido ocultarle que estaba ingresada en una clínica en pleno centro de Sevilla, pero por miedo a que sufriera un patatús conceptual decidieron organizarle un Good Bye Lenin a la vasca.

Desde aquí voy a proponer tres recomendaciones básicas y fundamentales para evitar cometer errores comunes que pongan en peligro el plan.

Idea 1: Nada de desplazarse a caballo.

Entiendo que es complicado porque aquí abajo es una práctica muy extendida eso de movernos de un sitio a otro a caballo, porque andar nos cansa. Yo mismo tengo el caballo atado a la puerta del cibercafé (internet aún no ha llegado a las casas) desde el que escribo estas líneas, pero deben los participantes del Good Bye Lehendakari hacer todo lo posible por evitarlo, ya que al ver al doctor Robe o a alguna enfermera entrando a la habitación a lomos de un equino para tomarle la tensión o revisarle el suero, la ex comatosa podría empezar a sospechar.

Idea 2: Nada de Canal Sur.

Puede pasar que en algún momento Maritxu se quedase sola porque su hijo anduviera por ahí intentando perder la virginidad aprovechando que está fuera de Euskadi. Bien. Si esto ocurre, es probable que a Maritxu le dé por encender un rato la tele. Peligro. Canal Sur. Precaución a tomar: borrar el canal público. Si no lo hicieran, es probable que se encontrara a Juan y Medio… Corrijo el planteamiento. Si encendiera Canal Sur es seguro que se encontraría a Juan y Medio intentando emparejar a una viuda de 80 años de Linares con un divorciado de 75 residente en Tarifa o a algún niño gordito sentado en las rodillas del omnipresente cantando por Antonio Molina. No estoy seguro de qué tipo de folclores se marcará la ETB, pero recomiendo tomar precauciones, porque todo apunta a que la engañada algo podría olerse.

Idea 3: Cierren las ventanas.

Estamos en Sevilla a punto de entrar en verano. No sé cómo explicar esta idea para que los del norte lo entiendan. ¿Hay saunas en Donosti? Si por algún motivo Maritxu no ve extraño que el aire acondicionado del hospital esté puesto ya en mayo, cosa que ya dudo, sí verá extraña, si a alguien se le ocurre abrir una ventana, la sensación de que hay fuera un *volcán escupiendo, porque que yo sepa, en Donosti no hay volcanes.