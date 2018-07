"Cuando vi Pretty Woman pensé que no se liarían"

Lo de Iñaki y Carmen está cada vez más cerca. Quién lo iba a decir, ¿verdad? Yo al principio no daba un duro por esa relación, aunque mi intuición tampoco es que sea muy de fiar. Yo, por ejemplo, cuando vi Pretty Woman, pensaba que Julia Roberts y Richard Gere no se liarían al final, así que hazte una idea.

Lo que me ha dejado planchado (plantxado para los que me lean desde el norte) es lo de Anchón (Antxon para quienes me lean desde el norte). Vaya palo se ha llevado el pobre hombre. Cuando lo tenía todo a huevo van y le pegan plantón. Me cago en el sós ese. Qué pena de chaval, virgen hasta los 45 (está casado pero es con una vasca) y cuando por fin… ya me entendéis, van y le dicen que hasta aquí hemos llegado. Ahora a esperar otros 45 años para repetir. No quiero ni imaginar esa escena futura en unas décadas del programa de Juan y medio en la que Antxon y Merche vuelven a hacerse tilín otra vez a los 90 años. Esta vez por teléfono: Merche (Mertxe, norteños), tenemos una llamada desde Donosti para ti. Ven, acércate con el taka-taka. Es Antxon, dice que te conoció hace 40 años y que quiere volver a quedar.

Y lo del bar del hospital, ¿qué me decís? En cuatro capítulos ya sale en la prensa como restaurante de referencia. Montadito de melva con pimiento morrón: mal, no va la prensa a verte. Pincho (pintxo para quienes me lean desde el norte) de melva y pimiento morrón, mmmm, qué rico, qué cosa más deliciosa: exitazo gastronómico, fírmeme un autógrafo, cocinero. ¡Vamos, por favor! ¿La solución era quitarle el pan? ¿Toda la vida sin llevarse una maldita estrella Michelín (sí, ya lo sé, Arzak: Mitxelín) el Rinconcillo de Sevilla y resulta que el problema era que ponían pan en vez de palillos? No sé, no sé… Verás cuando los periodistas descubran que Rafi no es Iñaki. En cuanto pronuncie pinsho en vez de pintxos, adiós fama. Veremos qué pasa.