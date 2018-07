Thor, Wonder Woman, Fassbender, Vin Diesel y más cantan en la canción que no pasó el corte de los Oscar 2018

La Academia de Hollywood reconoce cada año los mejores trabajos del cine, pero es cierto que hay ciertos géneros que siempre se quedan fuera de los Premios Oscar, aunque sean grandes éxitos en taquilla.

Con esto en mente, el grupo cómico musical The Lonely Island decidió hacer un ¿homenaje? especial a estas figuras cuando les pidieron componer una canción para la ceremonia.

Andy Samberg, Jorma Taccone y Akiva Schaffer se pusieron manos a la obra para crear todo un espectáculo, pero fue "imposible" introducirlo en la gala desde el punto de vista económico y logístico.

Sin embargo, para deleite de todas las pobres almas que se quedaron sin esta genialidad, el grupo ha publicado una demo de 'Why not me' versión Windows Movie Maker para compartirla con el mundo.

Thor intenso, Pennywise indignado, los 'Chrises' de Hollywood y Aquaman burlándose de 'La forma del agua' todo con una épica melodía del tipo 'Los Miserables'. Te aseguramos que el vídeo no tiene desperdicio.