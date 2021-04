El baile de Anthony Hopkins con Salma Hayek con el que ha celebrado su Oscar

La gala de los premios Oscar 2021 concluyó con una gran sorpresa. El actor Anthony Hopkins fue el ganador del Oscar a Mejor Actor por su interpretación en la película 'El Padre', convirtiéndose en el actor más longevo en ganar un Oscar. Hopkins, a sus 83 años, interpreta a un hombre mayor que está intentando luchar con la demencia.

Anthony Hopkins no estuvo presente en la gala de entrega de los premios por lo que no pudo dar ningún discurso.

Tal y como explicó su ex agente Jeremy Barber a la revista 'People', el actor "estaba durmiendo" cuando recibió el premio. "Tony estaba en Gales, donde creció, y a las cuatro de la mañana estaba durmiendo cuando lo desperté para contarle la noticia", contaba.

A pesar de no estar presente en el momento que recibió el premio, Anthony no ha querido desaprovechar la oportunidad de celebrarlo, y lo ha hecho en compañía de Salma Hayek. El pasado 27 de abril, la actriz mexicana publicaba un vídeo en Instagram donde aparece con el actor bailando al ritmo de 'Dance Me to the End of Love', de Leonard Cohen.

Salma no quiso perder la oportunidad de felicitarlo por su nuevo premio. Junto al vídeo acompañaba un texto que decía: "Celebrando con el rey Anthony Hopkins su segundo Oscar por su extraordinaria actuación en 'El Padre'". Anthony y Salma son muy buenos amigos desde hace décadas y así lo han vuelto a demostrar en sus redes sociales.

Más tarde, el actor publicó también en sus redes sociales el famoso baile que se ha hecho viral para demostrar lo feliz que está por su segundo premio de la Academia.

Además, agradeció el reconocimiento con un mensaje desde su cuenta oficial de Instagram, donde aprovechó para dedicarle el premio al actor Chadwick Boseman, con quien competía en la nominación y fallecido el pasado mes de agosto. "Aquí estoy en mi tierra natal, Gales. A los 83 años no esperaba recibir este premio y estoy muy agradecido. Quiero rendir homenaje a Chadwick Boseman, a quien perdimos demasiado pronto", continuó. "Sinceramente no esperaba esto, así que me siento muy privilegiado y honrado".

Seguro que te interesa:

82 años y usando Tik Tok: Anthony Hopkins se anima a bailar y reta a Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger