Después de toda la revolución que ha formado 'Joker' Joaquin Phoenix ha sido finalmente el vencedor en la categoría de Mejor Actor de Drama en los Globos de Oro 2020 gracias a su impecable interpretación de Arthur Fleck en la cinta de Todd Phillips.

Phoenix no se lo podía creer cuando dijeron su nombre y solo ha hecho falta verle la cara que ha puesto de incredulidad e incluso de agobio por este reconocimiento. Acto seguido el intérprete ha subido al escenario para ofrecer su discurso de agradecimiento protagonizando unas de las apariciones más comentadas de la noche.

"Quisiera empezar por agradecer a la Asociación de Prensa extranjera de Hollywood por reconocer el vínculo entre la agricultura animal y el cambio climático, es un mensaje muy poderoso el que se está enviando ahora", comentaba haciendo referencia al menú vegano que se cenó en la gala.

Después quiso hacer mención al resto de nominados en su categoría entre los que se encontraban Antonio Banderas, Adam Driver, Jonathan Pryce y Christian Bale: "A mis colegas compañeros de nominación, todos sabemos que no es un puta competición esto, verdad. En serio, es como esta cosa que se crea para... hay publicidad y anuncios en la gala... en fin que me habéis inspirado, joder, que soy un estudiante yo que aprendo de vosotros. No me puedo creer esas interpretaciones hipnóticas que habéis hecho todos vosotros este año, se que hay mucha gente que lo dice pero de verdad es un honor que me incluyan en una lista con vosotros. A algunos ya os lo he dicho en persona otros todavía me intimidáis muchísimo aunque compartamos representante, ¿qué tal Christian?".

Después quiso darle las gracias a Todd Phillips por haber confiado en él para 'Joker': "Todd ha sido un amigo extraordinario, un colaborador fantástico. Me convenciste que hiciera la película, me animaste a darlo todo, a que fuera sincero y yo soy un grano en el culo. En serio, no me puedo creer que me hayas aguantado todo lo que me has aguantado. Estoy en deuda contigo".

Por último, Joaquin acabó su discurso con unas palabras reivindicativas donde ponía el foco en los incendios que están sucediendo en Australia: "Contrariamente a lo que podáis pensar, no quiero cargármelo todo pero es que nos lo hemos cargado. Está muy bien desear lo mejor a Australia y tal pero no sirve de nada. Es un gesto hermoso.

Aunque muchos son los que han comentado la pullita que soltó a todo Hollywood y que puedes ver en el vídeo de la noticia.

