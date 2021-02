Lista completa de los nominados a los Globos de Oro 2021 en las categorías de cine

La ceremonia de los Globos de Oro 2021 se celebrará finalmente el 28 de febrero, tras ser aplazada debido a la pandemia por coronavirus. No obstante, la gala de entrega será en directo pero un híbrido entre presencial y telemática para que sea lo más segura posible.

Tina Fey y Amy Poehler serán las encargadas de presentar la gala, pero tampoco estarán juntas: una lo hará desde Nueva York y la otra desde el tradicional sitio de celebración, el Beverly Hilton de Los Angeles.

Este mismo miércoles, se ha hecho pública la lista de nominados. Las encargadas de anunciarlo han sido desde sus respectivos domicilios las actrices Sarah Jessica Parker y Taraji P. Henson.

Para consultar el listado completo de los nominados en las categorías de televisión, podrás hacerlo desde nuestro vertical especializado Objetivo TV.

Los premios que ya están concedidos

El legendario productor de televisión Norman Lear recibirá el premio Carol Burnett, la actriz y activista ganadora del Oscar Jane Fonda será honrada con el premio Cecil B. DeMille como reconocimiento a toda su carrera y los hijos del cineasta Spike Lee, Satchel y Jackson Lee, serán los embajadores del Globo de Oro de este año.

Lista completa de nominados en las categorías de cine

Mejor Película de Drama

'Nomadland'

'El juicio de los 7 de Chicago'

'Mank'

'The Father'

'Promising Young Woman'

Mejor Actor de Drama

Riz Ahmed por 'Sound of Metal'

Chadwick Boseman por 'La madre del blues'

Anthony Hopkins por 'The Father'

Gary Oldman por 'Mank'

Tahar Rahim por 'The Mauritanian'

Mejor Actriz de Drama

Viola Davis por 'La madre del blues'

Andra Day por 'The United States vs. Billie Holiday'

Vanessa Kirby por 'Fragmentos de una mujer'

Frances McDormand por 'Nomadland'

Carey Mulligan por 'Promising Young Woman'

Mejor Director

Emerald Fennell por 'Promising Young Woman'

David Fincher por ‘Mank’

Regina King por 'One night in Miami'

Aaron Sorkin por 'El juicio de los 7 de Chicago'

Chloé Zhao por 'Nomadland'

Mejor Guion

Emeral Fennel por 'Promising young woman'

Jack Fincher por 'Mank'

Aaron Sorkin por 'El juicio de los 7 de Chicago'

Florian Zeller y Christopher Hampton por 'The Father'

Chloé Zhao por 'Nomadland'

Mejor Musical o Comedia

'Borat, película film secuela'

'Hamilton'

'Music'

'Palm Springs'

'The Prom'

Mejor Actor de Comedia o Musical

Sacha Baron Cohen por 'Borat, película film secuela'

Lin-Manuel Miranda por 'Hamilton'

Dev Patel por 'La increíble historia de David Copperfield'

Andy Samberg por 'Palm Springs'

James Corden por 'The Prom'

Mejor Actriz de Musical o Comedia

Maria Bakalova por 'Borat, película film secuela'

Kate Hudson por 'Music'

Rosamund Pike por 'I Care a Lot'

Michelle Pfeiffer por 'French Exit'

Anya Taylor-Joy 'Emma'

Mejor Actriz de Reparto

Glenn Close por 'Hillbilly, una elegía rural'

Olivia Colman por 'The Father'

Jodie Foster por 'The Mauritanian'

Amanda Seyfried por 'Mank'

Helena Zengel por 'News of the World'

Mejor Actor de Reparto

Sacha Baron Cohen por 'El juicio de los 7 de Chicago'

Daniel Kaluuya por 'Judas and the black Messiah'

Jared Leto por 'The Little Things'

Bill Murray por 'On the rocks'

Leslie Odom Jr. por 'One night in Miami'

Mejor Película en idioma extranjero

'Another round' (Dinamarca)

'La llorona' (Guatemala)

'The life ahead' (Italia)

'Minari' (EEUU)

'Two of us' (Francia EEUU)

Mejor película animada

'The Croods: Una nueva era'

'Onward'

'Más allá de la luna'

'Soul'

'Wolfwalkers'

Mejor Banda Sonora

Alexandre Desplat por 'The Midnight Sky'

Ludwig Goransson por 'Tenet'

James Newton Howard por 'News of the World'

Trent Reznor y Atticus Ross por 'Mank'

Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste por 'Soul'

Mejor canción original

'Fight for you' de 'Judas and the black Messiah'

'Hear my voice' de 'El juicio de los 7 de Chicago'

'Io si (seen)' de 'The life ahead'

'Speak now' de 'One night in Miami'

'Tigress and tweed' de 'The United States vs. Billie Holiday'