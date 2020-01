'Érase una vez... en Hollywood', dirigida por Quentin Tarantino y el drama bélico de Sam Mendes '1917' ganaron en las categorías principales de la 77 edición de los Globos, entregados en Los Ángeles EEUU en una ceremonia celebrada durante la madrugada de este lunes.

'Érase una vez...en Hollywood' ganó el premio a Mejor Película de Comedia o Musical y fue la que acumuló más galardones, un total de 3, mientras que '1917', Mejor Película Dramática, sumó dos premios, al igual que 'Joker', con Joaquin Phoenix como Mejor Actor de Drama y 'Rocketman'.

La aclamada cinta de Tarantino consiguió también el Globo de Oro al mejor guión. Un libreto que, según destacó él mismo al recoger el premio, se enriqueció gracias a las aportaciones que hizo el trío protagonista, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie, a medida que se desarrollaba el rodaje, que aportó "distintas y nuevas capas".

La película vencedora en la categoría de Drama, '1917', aún no ha sido vista por el gran público, ya que llegará a los cines de nuestro país el 10 de enero.

Finalmente Pedro Almodóvar no se llevó el galardón de Mejor Película de habla no inglesa para 'Dolor y Gloria', y fue 'Parásitos' de Bong Joon Ho, la que lo ganó finalmente. "Una vez que superen esa barrera que son los subtítulos van a poder disfrutar de muchas buenas películas internacionales. El cine es el gran lenguaje internacional", dijo el cineasta surcoreano en su discurso de aceptación.

Renée Zellweger venció en la categoría de Mejor Actriz Dramática gracias a su papel de Judy Garland en 'Judy',en una comedia o musical por convertirse en Elton John paray Awkwafina se llevó el mismo premio, pero en el apartado femenino, por 'The Farewell'.

Laura Dern acumula un premio más en su extensa carrera y fue nombrada la Mejor Actriz de Reparto por su papel en 'Historia de un matrimonio', mientras que Brad Pitt se llevó el de Mejor Actor de Reparto por 'Érase una vez en... Hollywood'.

El actor de 'Seven' quiso dedicar el galardón tanto al "mito" Tarantino como a su compañero Leonardo DiCaprio. "Yo habría compartido la tabla contigo", dijo con gran sentido del humor en un momento de su discurso. Por otra parte Elton John también volvió a casa con un Globo de Oro, en su caso el de Mejor Canción Original por 'I'm Gonna Love Me Again' para 'Rocketman'.