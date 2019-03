Nicole Kidman confiesa por qué aplaudió de forma tan extraña en los Oscar

Nicole Kidman suele atraer las miradas y los focos de atención allá por donde vaya. Sin embargo se convirtió en una de las protagonistas de la pasada edición de los Oscar y no fue precisamente por llevarse alguna estatuilla.

Fue tras finalizar la actuación de Justin Timberlake, cuando Nicole decidió levantarse a aplaudir y una de las cámaras captó su peculiar forma de chocar las palmas. Las redes sociales no se hicieron esperar e inmortalizaron la imagen, convirtiéndolo en uno de los memes más destacados de los Oscar.

Dos semanas después la actriz australiana ha decidido confesar el por qué de esos aplausos tan extraños.

"Quería que se me vieran aplaudir, ¿que habría sido peor, que digan por qué no aplaude Nicole Kidman? Así que decidí aplaudir, pero era realmente difícil porque llevaba ese enorme anillo que no era mío, pero era tan magnífico y bonito que de verdad tenía miedo de dañarlo".

Y es que la joya en cuestión es un anillo de 119 quilates de diamantes. Nosotros hemos hecho el cálculo y sale a unos 3 millones de dólares. Con ese pedrusco cualquiera aplaude...