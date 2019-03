¿Y si Toy Story 3 se lleva la estatuilla?

El próximo día 27 de febrero el teatro Kodak acoge el evento cinematográfico del año: Los Oscar. Los candidatos pasearán por la alfombra roja con sus mejores galas. Sin embargo, no todos los nominados realizarán el paseillo triunfal. El vaquero Woody y el guardián espacial Buzz Lightyear lo tendrán más complicado. Su película, 'Toy Story 3', ha sido nominada por la Academia en la categoría 'reina': mejor película; pero sus actores son dibujos animados.

Una nominación que pilló por sorpresa, al ser la primera vez que una película animada lo consigue. Hasta entonces, las obras de animación habían obtenido el reconocimiento en una categoría propia. Ha sido la producción de Pixar la encargada de atravesar esa barrera divisoria. Y no es de extrañar, las cifras de taquilla y la crítica la han colocado como una de las mejores producciones del año.

El final de la saga 'Toy Story' obtuvo una recaudación mundial abrumadora: 1062 millones de dólares, convirtiéndose en la película de animación más taquillera de la Historia del Cine. Su presupuesto, 200 millones de dólares, supera con creces el de otras producciones nominadas. Sin embargo, las casas de apuestas sitúan su victoria como la más complicada y la mejor pagada.

El sector más tradicional apunta que la victoria de la película supondría un antes y un después en los criterios de nominación y premios de la Academía. En el futuro, más de una película podría ser nominada en la categoría 'reina', perdiendo sentido y valor la estatuilla que se otorga a la mejor película de animación.

Sin embargo, muchos críticos señalan que con esta nominación la Academia ha querido rendir homenaje al final de una saga que ha enganchado y enternecido a niños y mayores.

Según Rich Ross, presidente de Walt Disney, "lo más complicado (la nominación) está conseguido". "Tenemos el largometraje más grande y mejor valorado del año. Una cinta de animación nunca ha conseguido un Oscar a la mejor película y siempre me he preguntado por qué no. Si no es este año y no es esta película, ¿cuándo será?", explica Ross.

Con ese espíritu ganador, la compañía Disney / Pixar ha preparado una original campaña de promoción en la cual los personajes de la saga representan cómicamente algunos de los filmes que han conseguido llevarse un Oscar como mejor película: ‘West Side Story’, ‘Titanic’, ‘El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey’, ‘Forrest Gump’ o ‘Shakespeare In Love’.

La película tendrá que enfrentarse a varios pesos pesados para alzarse con la victoria. 'El discurso del Rey' parte como la gran favorita, y la película de los Coen 'True Gift (Valor de Ley)' ha conseguido, contra todo pronóstico, una gran número de nominaciones. Sin embargo, la Academía ya ha demostrado en más de una ocasión que es capaz de sorprender. El año pasado lo hizo premiando a Kathryn Bigelow ('En tierra hostil'), convirtiéndola en la primera directora que obtenía la estatuilla a mejor dirección.

Faltan pocos días para comprobar qué sucederá en la gran noche del cine. Los seguidores de Woody, Buzz y el Señor Patata mantienen la esperanza de que la Academia ponga en el broche de oro al final de una gran saga. Y es que como dijo Buzz Lightyear: 'Hasta el infinito y más allá'.