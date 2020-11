"Fue el único que quiso ayudarme": Octavia Spencer relata el día en el que Keanu Reeves llegó para salvarla

La actriz Octavia Spencer ha querido sacar a la luz una anécdota que evidencia que, dentro del mundo de Hollywood, Keanu Reeves es un ser especial. Como ha demostrado tantas veces.

Keanu Reeves es uno de los actores más atípicos de Hollywood, eso es algo que todo el mundo parece saber. Pero por si alguien aún tenía duda, Octavia Spencer ha hablado recientemente en The Graham Norton Show de una anécdota que le une a él desde hace más de dos décadas.

"Fue hace unos 25 años, acababan de estrenar 'Matrix'. Estaba de camino a recoger un guión para leerlo en una audición. Así que iba sin ropa interior, con una sudadera y una camiseta de mi equipo de fútbol universitario favorito. Estaba gastada, casi transparente, y yo sin ropa interior. Y no había lavado el coche porque siempre aparcaba debajo de los árboles, y había caca de pájaro por toda la parte trasera. Y se me rompió en una zona pija de Beverly Hill, y había una cafetería y un montón de gente sentada allí y los coches me pitaban. Nadie quiso ayudarme", explica la actriz de 'Criadas y señoras'.

"De repente aparece un tipo con gafas de sol y su casco de la moto y supe de inmediato que era Keanu Reeves. Y yo me estaba volviendo loca. Él me preguntó si necesitaba ayuda y le dije que claro. Entonces pensé que iba a entrar en mi coche y me puse detrás del coche para empujar. Él entonces me dijo 'no, te voy a empujar fuera de la carretera, tú súbete'. Así que me sacó y por supuesto, cuando la gente vio que era Keanu Reeves ayudándome, todos vinieron a ayudar", terminaba diciendo la intérprete.

