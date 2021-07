Tom Hanks revela con qué papel ha sufrido más físicamente... y no es el de 'Náufrago'

Tom Hanks nos ha regalado muchas interpretaciones maravillosas a lo largo de su carrera, desde el entrañable Forrest Gump, pasando por el Capitán John H. Miller en 'Salvar al soldado Ryan' y siendo Chuck Noland en 'Náufrago'.

En todos estos papeles, el actor ha tenido escenas en las que le veíamos darlo todo en el campo de batalla. Aunque es cierto que en 'Náufrago' no está en la guerra, podría decirse que esa pequeña isla desierta en la que está atrapado es su Vietnam.

Y no cabe duda de que estos papeles fueron de lo más complicados para Tom, especialmente su personaje en 'Náufrago'. Pero parece que no ha sido su papel más duro y ha sido el propio actor quién ha querido revelar cual ha sido. La respuesta ha dejado sin palabras a más de uno. Puedes verlo también en el vídeo de arriba.

"Me dolía el diafragma": Tom Hanks cuenta cómo sufrió haciendo de Woody en 'Toy Story'

Ha estado en Vietnam dos veces y en una isla desierta sobreviviendo con lo que podía, pero la experiencia más dura que tuvo fue ser un juguete. Y parece que Tom no tuvo unas sesiones nada fáciles a la hora de rodar a Woody en 'Toy Story'.

El juguete de Andy parece que le dio más de un quebradero de cabeza al actor, dejándole destrozado tras las grabaciones de la película: "Bueno, la verdad es que nunca he ido a un estudio de grabación para Woody sin desear que ya se hubiera terminado la sesión. Porque es una persona rígida. Todo por lo que está pasando es una crisis de su momento", explica Tom en BBC Radio 1.

Y termina contando: "Y estar de pie y no poder moverme, porque no puedes alejarte del micrófono y encarnar esto, solo de pensarlo me pongo rígido también. He conducido a casa después de cuatro o cinco horas, a veces seis horas de grabación, y me dolía el diafragma. Me dolía".

Seguro que te interesa:

"Sentí que no podía haber sido un padre peor": Tom Hanks revela el gran arrepentimiento de su vida