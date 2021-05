Seth Rogen revela el extraño encuentro que tuvo con Tom Cruise en su casa

El actor Seth Rogen y el director Judd Apatow tuvieron un día un extraño encuentro con Tom Cruise. Ocurrió en 2006, cuando ambos fueron citados en la mansión de Los Ángeles del protagonista de 'Misión: Imposible' para hablar sobre comedia, tal y como ha revelado ahora Rogen en su nuevo libro.

La reunión se produjo cuando Rogen estaba rodando la película 'Lío embarazoso' con Apatow, y aproximadamente un año después de que Tom Cruise fuera objeto de burlas y análisis de su estado mental tras su entrevista con Oprah Winfrey en la que se puso a saltar sobre un sofá.

Rogen revela en su libro que sintió que todo eso era extraño en cuanto llegó y vio a Tom Cruise, a su entonces esposa, Katie Holmes, y a su bebé recién nacido, Suri, esperando para recibirlo.

"[Holmes] tenía una expresión vaga de 'por favor, sácame de aquí' en su cara", señala Rogen en su publicación. Cuando más tarde llegó Apatow se sentaron los tres y tuvieron una charla de cuatro horas sobre cine. Luego, la conversación se desvió ligeramente hacia la percepción pública de la superestrella.

"Hay un esfuerzo coordinado para que yo parezca de esa manera", explicó Cruise. Cuando Rogen preguntó quién estaba detrás de eso, la estrella de 'Top Gun' con confianza respondió: "La industria farmacéutica... porque mi exposición de su fraude les ha costado tanto dinero que están desesperados. Están luchando y están haciendo todo lo posible para desacreditarme para que no perjudique más las ventas".

Cuando Rogen preguntó con cautela: "¿Las grandes farmacéuticas te hicieron saltar sobre el sofá de Oprah?" Cruise explicó que la grabación había sido editada "para que pareciera mucho peor de lo que era. Hacen eso todo el rato. ¡Deberías ver lo que le hacen a mi amigo Louis Farrakhan!".

Entonces, y siempre según el relato de Rogen, Apatow sacó a relucir en la conversación que el líder religioso tenía un historial de comentarios descaradamente antisemitas, y Cruise refutó diciendo que Farrakhan era "genial".

"Mira, esos son los medios de comunicación", explicó. "¡Lo están distorsionando todo! Mira mi religión, por ejemplo, la Cienciología. ¡Hacen que parezca taaaan diferente a lo que es! Si me dieras una hora para contártelo, dirías, ' En solo una hora podría cambiar tu opinión por completo".

Rogen escribe que tanto él como Apatow declinaron educadamente la oferta de Cruise de un curso gratuito de introducción a la Cienciología y se fueron.

