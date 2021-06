Las primeras críticas de 'Viuda Negra' aplauden la cinta de Marvel: "Hace justicia a Natasha"

La nueva etapa del MCU está en marcha a toda máquina, y con 'Viuda Negra' llega por fin una gran apuesta de esta nueva fase de su universo cinematográfico.

La película, que se estrena de manera simultánea tanto en cines como en Disney+ con acceso premium el 9 de julio, será el debut en solitario de la agente Natasha Romanoff, interpretada por Scarlett Johansson, en la gran pantalla. En esta historia, en la que Marvel nos sitúa tras los eventos de 'Capitán América: Civil War' y antes de 'Vengadores: Infinity War', veremos cómo Natasha, huyendo de la ley, termina por reencontrarse con parte de su pasado, lo que será el inicio de sus problemas.

Antes de su estreno, la prensa especializada ha hecho sus primeras críticas sobre el filme, y no podrían estar más satisfechos con esta nueva entrega de Marvel.

Empire cree que "no tendría que haber tardado 11 años en tener una aventura en solitario", y que tiene personajes nuevos y refrescantes, junto con giros de guion muy inteligentes.

BBC por su parte apunta que no debería sorprender que la película sea entretenida y esté llena de acción. Aunque lo que sí les sorprende es que 'Viuda Negra' pueda ser la última película de un Vengador.

Den of Geek afirma que, a pesar de haber sido una espera muy larga, por fin hay una película de 'Viuda Negra' que "hace justicia a Natasha". Pero sienten que tan solo estábamos empezando a conocer al personaje cuando hay que despedirlo, lo cual es frustrante.

La familia de Natasha en 'Viuda Negra' | Marvel

Total Film sigue en la línea de las anteriores, y sostiene que 'Viuda Negra' consigue "inyectar emoción con el pasado de Natasha y que la idea de hacer una película suya en solitario haya sido un esfuerzo que haya valido la pena", a pesar de haber concluido con su historia en el MCU tras el sacrificio de 'Vengadores: Endgame'.

Mientras tanto, en Slate no pueden estar más encantados con la película, y dicen no poder aguantar la espera para la siguiente película de Marvel. Además, The Wrap tira un poco de ironía, afirmando que 'Viuda Negra' les ha recordado el placer de ver una película del MCU y disfrutarla sin tener que esperar a las siguientes cinco entregas.

Parece que la crítica ha quedado encantada con 'Viuda Negra' y la historia en solitario de Natasha. Pronto el público también podrá descubrirlo por sí solos.

