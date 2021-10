El extraño y arriesgado look de Zendaya que ha dividido a la opinión pública

Zendaya es una actriz americana, que en poco tiempo, ha mostrado su gran valía en el mundo cinematográfico. Empezó con la serie de adolescentes de Disney Channel, 'Shake it up!', y desde entonces le hemos visto en hits mundiales cómo 'El gran showman', en la exitosa serie 'Euphoria', y en sus último triunfo cinematográfico, 'Dune'. Pronto la veremos en la gran pantalla en la esperada cinta de Marvel, 'Spiderman: No Way Home' junto al famoso actor Tom Holland, su actual pareja en la realidad.

La estrella, de tan solo 25 años, deslumbró con un look bañado en oro en la ceremonia annual de Premios de Women in Film 2021, celebrada este miércoles en el Academy Museum of Motion Pictures en Los Ángeles. Zendaya acudió al evento con un diseño de la colección Verano/Primavera 2022 de Loewe. El look estaba compuesto de un maxi vestido gris con una pieza de arte dorada enmarcando su torso; una pieza que posee cierto parecido al corsé-armadura fucsia que llevó en los Critics’ Choice Awards en 2020.

Su look lo terminó de combinar con unos pendientes largos y dorados y unos tacones metálicos en punta que iban a juego con la pieza de oro.

Aunque muchos han admirado su originalidad y su aspecto moderno, otros no han entendido el concepto, y no les termina de convencer. Zendaya es conocida por apostar y atreverse con sus looks, pero esta vez, el público no tiene claro si ha sido un 10.

Zendaya en los Premios Women in Film | Getty

Los últimos looks estrella de Zendaya

Zendaya conoce muy bien las listas de las mejor vestidas porque ha formado parte de ellas en varias ocasiones. Sus últimos looks, especialmente los que lució durante la promoción y el estreno de 'Dune', dejaron a todos con la boca abierta.

La actriz llegó como una diosa griega al Festival de Cine de Venecia para el estreno de 'Dune'. El vestido de cuero por el que optó para la ocasión, se lo habían hecho a medida, y tenía una pequeña cola que complementaba su silueta.

Su peinado a lo 'wet look' le quedaba de cine, y estaba realmente conseguido. Es más, puede que nos recordara a uno de los míticos estilismo de Kim Kardashian en el Met Gala de 2019.

Los fans de la actriz están ansiosos por ver cómo será su próximo look de moda en la gira de prensa de 'Spider-Man: No Way Home' a finales de este año. En Julio, Zendaya habló con ET y dijo: "No puedo esperar a que todo el mundo vea Spider-Man cuando se estrene. Ya sabes que todos trabajamos muy duro y estamos tan cerca de eso. Estoy emocionada. Creo que vamos a tener una buena gira de prensa".

'Spider-Man: No Way Home' se estrenará en Estados Unidos el 17 de diciembre de este año.