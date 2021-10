Kristen Stewart responde a la posibilidad de hacer este papel junto a Robert Pattinson

Los fans de 'Crepúsculo' parecen no poder dejar ir la relación que una vez unió a Robert Pattinson y Kristen Stewart, cuyas carreras se catapultaron al estrellato con sus papeles de Bella y Edward en la saga 'Crepúsculo'.

Después de haber tenido una agridulce relación con la saga y una relación propia fuera de las cámaras que terminó con una pública infidelidad, cabría esperar que los actores no quisieran saber nada el uno del otro. No obstante, en los últimos años, mientras ambos se han consagrado como grandes intérpretes y se han ganado su sitio en Hollywood, también han dejado el pasado atrás y no tienen más que buenas palabras para su respectivo co-star.

Ahora, en una entrevista con Variety, le han contado a Kristen Stewart la tendencia que circula por Internet de fans que piden que ella interprete al Joker del Batman de Robert Pattinson en algún proyecto.

La actriz, que está en plena campaña de la esperada 'Spencer' donde da vida a Lady Di, ha respondido con sinceridad:

"Hagamos algo nuevo. Me encanta la energía detrás de eso", asegura Stewart.

"Pero realmente se ha hecho también. Siento que, quizás, es mejor no atravesar eso, pero me encanta ese gusto. Vamos a pensar otra cosa. Estoy totalmente a bordo de interpretar a una persona rara y aterradora", aclara. "No es un 'no', pero no es lo que más me emociona. Hagamos algo nuevo", termina diciendo.

'The Batman', cada vez más cerca

Al margen de ese proyecto soñado con Kristen de Joker, la película de Robert Pattinson como el Caballero Oscuro de Matt Reeves sigue avanzando hacia su estreno el 22 de marzo de 2022.

En la DC FanDome pudimos ver un nuevo avance, que tienes arriba, con un vistazo más detallado a los personajes de Batman y Catwoman, interpretada por Zoe Kravitz. La tensión aumenta mientras que el argumento de la película sigue estando rodeado de misterio.

La cinta se centrará en un Bruce Wayne más joven que librará la batalla contra el crimen en la ciudad de Gotham. Un Bruce Wayne mucho más oscuro que está en sus primeros años luchando contra el crimen.

