Jake Gyllenhaal se sincera sobre cómo ve ahora su papel en 'Brokeback Mountain': "Éramos dos tíos heteros"

'Brokeback Mountain' fue una de las películas más aclamadas por la crítica en 2005 siendo ganadora de tres premios Oscar por su historia de amor entre dos hombres, Enis del Mar, Heath Ledger y Jack Twits, Jake Gyllenhaal.

La cinta fue muy importante en su momento, no solo por sus tres premios, sino porque la representación LGTBIQ+ comenzaba a ser mayor en la gran pantalla y para el gran público.

Ahora, después de muchos años de su estreno, Jake Gyllenhaal, quien protagonizaba la cinta junto al fallecido Heath Ledger, ha recordado cómo fue rodar aquella película y reflexiona ante la pregunta de The Sunday Times sobre si la gente verá ahora su personaje con otros ojos, dado que Jake es heterosexual.

"Ah, no lo sé. ¿Puede? Parte importante de la narración es que éramos dos tíos heterosexuales interpretando estos papeles", cuenta.

A esto explica la situación que se vivía en aquel entonces con este tipo de papeles: "Había un estigma asociado a interpretar un papel así. Ya sabes, ¿por qué vas a hacer algo como eso? Y creo que para nosotros dos fue muy importante romper ese estigma".

Y continúa contando: "Creo que esto ha llevado a que la gente diga: 'hay gente con experiencias muy distintas que debería interpretar más papeles, eso no puede limitarse a un grupo pequeño de personas'. Y yo creo en eso. Pero, al mismo tiempo, me sentí muy orgulloso de habitar ese espacio y de que me dieran esa oportunidad".

Además, Jake recuerda la fantástica acogida que hubo por parte del público: "La reacción de la mayoría de la comunidad gay cuando se estrenó la película nos dio a todos los que participamos en ella esta sensación abrumadora de acogida y gratitud".

Finalmente Jake Gyllenhaal habla sobre la cultura de la cancelación y sobre el recibimiento que tendría hoy día una película de estas características: "Creo que vivimos en una época en la que no se aprecian los matices, y seguramente eso va a más debido al hecho de que no estamos en persona, cara a cara, donde las cosas se entienden mucho mejor. Creo que estamos ante una transición enorme", termina.

