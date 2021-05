La estrella de 'Notting Hill', Hugh Grant, acudió este jueves al programa de la actriz Drew Barrymore, 'El show de Drew Barrymore', un programa de entrevistas donde se presentan historias de interés humano, invitados famosos y consejos sobre estilo de vida.

Hugh y Drew son muy buenos amigos. Se conocieron en 2007 en el rodaje de la película que ambos protagonizaron, 'Tú la letra y yo la música' y desde entonces han mantenido una bonita amistad.

Durante la entrevista, la actriz y presentadora contó una anécdota que vivió con Hugh una vez. Hugh y Drew se vieron en un restaurante de Nueva York, y comenzaron a besarse durante diez minutos de la nada.

"Uno de los momentos más raros que he vivido, y creo que no lo hemos hablado nunca, fue el de Waverly Inn", dijo Drew. "Fue hace años. Yo había bebido un poco y entré en el restaurante. Cuando te vi, en lugar de saludarte, te agarré por el cuello y comencé a besarte".

Hugh reía mientras Barrymore lo contaba. "Sí, lo recuerdo", respondió.

"Después de eso coqueteamos y nos dijimos, '¡Está bien, sí, adiós! Nos vemos pronto'", continuó la actriz.

Sin embargo, cuando Hugh contó la historia añadió algunos detalles un tanto incómodos, ya que él se encontraba en el restaurante cenando con varias personas importantes de Hollywood que no supieron cómo reaccionar ante la situación.

"Fue realmente extraño", mencionó. "Yo también estaba muy bebido, y estaba con altos ejecutivos de estudio de Los Ángeles, muy agradables pero no borrachos, y se quedaron muy sorprendidos. Alguien dijo, 'Oh, ahí está Drew Barrymore'. Yo me levanté para saludar y después de eso nos besamos durante 10 minutos".

El actor también contó que tras el beso se volvió a sentar en la mesa como si nada de eso hubiese ocurrido. "Luego me senté de nuevo y volvimos a hablar sobre el guion".

Seguro que te interesa:

Hugh Grant habla abiertamente de su escándalo con la prostituta Divine Brown con la que fue infiel a Elizabeth Hurley