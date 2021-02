Tras confirmarse su relación: El mensaje público de Olivia Wilde a Harry Styles después de terminar 'Don't Worry Darling'

Olivia Wilde ha vuelto a ponerse tras la cámara en su nuevo proyecto como directora con la película 'Don't Worry Darling', una cinta donde además también aparece en escena y que está protagonizada por Florence Pugh quien interpreta a Alice.

El filme es un thriller psicológico ambientado en la década de 1950 centrado en una ama de casa en una comunidad aislada y utópica en el desierto de California que descubre un oscuro secreto sobre su marido.

El personaje de su marido, Jack, está interpretado por Harry Styles quien sustituyó a Shia LaBeouf quien fue despedido después por "mala conducta". De esta forma, el cantante volvía a atreverse a mostrar sus dotes interpretativas tras verlo en la cinta de Christopher Nolan, 'Dunkerque'.

El rodaje de 'Don't Worry Darling' acaba de terminar y Olvia Wilde ha publicado un mensaje en su cuenta de Instagram junto a una foto del actor donde alaba sus dotes interpretativas, su actitud y generosidad a la hora de aceptar un papel secundario en una película dirigida por una mujer.

Wilde empieza su mensaje explicando lo que suele suceder cuando es una mujer la que está al frente de la dirección de una película: "Hecho poco conocido: la mayoría de los actores masculinos no quieren interpretar papeles secundarios en películas dirigidas por mujeres. La industria les ha hecho creer que disminuye su poder (es decir, su valor financiero) por aceptar estos roles, que es una de las razones por las que es tan difícil conseguir financiación para películas que se centren en historias femeninas".

Para después dar las gracias a Harry Syles: "No es broma, es difícil encontrar actores que reconozcan por qué podría valer la pena permitir que una mujer sea el centro de atención. Entra: Harry Styles, nuestro "Jack". No solo disfrutó de la oportunidad de permitir que la brillante Florence Pugh ocupara el centro del escenario como nuestra "Alice", sino que infundió a cada escena un sentido matizado de humanidad. No tuvo que unirse a nuestro circo, pero saltó a bordo con humildad y gracia, y nos dejó boquiabiertos todos los días con su talento, calidez y capacidad para conducir hacia atrás".

Olivia Wilde y Harry Styles en el rodaje de 'Don't Worry Darling' | Gtres

La relación de Olvia Wilde y Harry Styles

El pasado mes de enero salía a la luz que Harry Styles y Olivia Wilde habían empezado a salir juntos. La pareja apareció a principios de este año cogidos de la mano en la boda del representante del cantante confirmando así los rumores de su noviazgo.

Entonces una fuente a 'People' dijo: "se mostraron muy cariñosos entre ellos, cogidos de la mano. Se les veía muy felices. Llevan saliendo desde hace unas semanas".

Olivia Wilde anunció en noviembre de 2020 que había roto su relación con el comediante y Jason Sudeikis, padres de dos hijos, con quien mantuvo una larga duración de casi 10 años.

