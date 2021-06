"Algo raro me pasó": La emoción de Salma Hayek al terminar el rodaje de 'Eternals'

'Eternals' es una de las nuevas superproducciones que Marvel tiene entre manos para continuar con el MCU. Y Salma Hayek, que interpreta a Ajak, no ha dudado en hablar de cómo se ha emocionado tras finalizar el rodaje de la película.

Esta nueva película continua con los eventos de 'Vengadores: Endgame', y cuenta como la raza a la que llaman Eternos, después de vivir en secreto en la Tierra desde hace miles de años, deberán reunirse de nuevo y salir de las sombras para enfrentarse a los 'Deviants', el enemigo más antiguo de la humanidad.

Ahora, Salma Hayek ha querido hablar sobre la emoción que ha sentido tras finalizar el rodaje de 'Eternals', película en la que da vida a Ajak, y lo que ha sentido cuando ha terminado: "Algo raro me pasó. Se me saltaron las lágrimas. Pero no era por mi sueño de ser una superheroína. Era porque significa mucho para tantas personas que, pensar que una chica mexicana es capaz de ser una superheroína. Sentí mucho orgullo cuando llevaba puesto mi traje de heroína. Significó mucho", comenta en la entrevista a USA Today.

Por el momento la película dirigida por Chloé Zhao, ganadora del Óscar por 'Nomadland', saldrá el 4 de Noviembre de este mismo año, si no hay más retrasos. En la película disfrutaremos de Salma Hayek, Angelina Jolie y Richard Madden entre muchos otros.

Otras películas retrasadas de Marvel

Toda la industria del cine se vio afectada con la llegada de la pandemia, y Marvel, por muy sorprendente que parezca, no se libró.

Tras el confinamiento, las producciones de 'Black Widow' y la misma película de 'Eternals' sufrieron retrasos. 'Black Widow' se retrasó hasta mayo de este mismo año, cuando su fecha inicial era mayo del año anterior. 'Eternals' por su parte, tenía previsto salir en noviembre de 2020, y se retrasó exactamente un año.

Además, recientemente, Marvel ha anunciado dos nuevos retrasos a 2023, aunque no han dado los nombres de dichos proyectos.

