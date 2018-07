FOTO A FOTO: Los mejores momentos de la gala de los Goya 2013

1. José Coronado el "talismán" de Maribel Verdú

Uno de los momentos más emotivos, lo protagonizó José Coronado y Maribel Verdú. El actor le entregaba el premio Goya a mejor interpretación femenina por su papel en 'Blancanieves'. La actriz explicaba que "Jose es mi ángel de la guarda". "Es mi segundo Goya y también me lo entrega él".

2. Javier Bardem con el pueblo Saharaui

Es poductor de 'Hijos de las Nubes' y salió al escenario a recoger el premio. En su intervención desde el escenario Bardem ha denunciado la situación de deshaucio de esta población desde hace más de 35 años, cuando fueron "abandonados" por el Estado español. "En el Sáhara no se puede recortar en salud porque no hay hospitales, ni en educación y cerrar escuelas como aqui porque no hay colegios. Tampoco se les puede echar de sus casas, porque llevan desahuciados 35 años, desde que les abandonamos. Es importante que nada de eso suceda aqui y que nada de esto siga sucediendo allí", ha planteado.

4. Numero musical como homenjae a Concha Velasco

Concha Velasco provocó risas y grandes aplausos al recoger su Goya de Honor al grito de "por fin tengo en mis manos un Goya" y tras relatar una divertida anécdota de cuando perdió en 1996 el galardón que creía iba a ser para ella por 'Más allá del jardín'. Tras recibirlo, un último homenaje, en el que un grupo de actores y actrices -Amaia Salamanca, Mar Regueras, Miguel Ángel Muñoz, Fernando Tejero, Andrea Duro, Antonio Garrido- que modificaron las letras de "Las chicas de la Cruz Roja" o "Una chica Ye-ye" para alabar el trabajo de Velasco.

5. Los hermanos Guillén Cuervo, juntos en una noche triste

Fue un momento emotivo de la gala. Los hermanos Fernando y Cayetana Guillén Cuervo, salían al escenario para entregar el Goya a mejor dirección de producción. Cayetana aprovechaba la ocasión para "agradecer" a todos las muestras de cariño que han recibido tras la muerte de su padre, Fernando Guilén.

6. Los monólogos de Eva Hache

Una Eva Hache sin piedad ha arrancado la gala de los Goya con unos de los monólogos más ácidos, punzantes, provocadores y endemoniados que se han visto en los último años de los premios del cine español.

7. La tripulación de Pedro Almodóvar

Aunque no llega a los cines hasta el 8 de marzo, la tripulación de Pedro Almodóvar no se quiso perder la gala de los Goya. Los tres protagonistas del primer tráiler de 'Los Amantes pasajeros', recrearon un trocito del 'I so excited'. Carlos Areces, Raúl Arévalo y Javier Cámara también tuvieron su momento político, aunque nosotros nos quedamos con su actuación cmo "azafatos".

8. Blanca Suárez en defensa de las mujeres con bigote

“La gala está quedando bien, pero ¿no creéis que está quedando poco reivindicativa? Así empezaba Ernesto Sevilla su aparición en el escenario de los Goya. Así que Blanca Suárez no se cortó y con un bigote, reivindicó más papeles para las actrices con bigote.



9. José Sacristán: primera nominación, prime premio

Todo el auditorio se puso en pie y Sacristán recibió una gran ovación por parte de todos sus compañeros. "Se ha hecho de rogar don Francisco pero ha valido la pena esperar", ha manifestado el actor. Asimismo, ha destacado la labor de la "gente joven con talento y coraje, que saben de cine, lo aman, lo pelean". "Porque hay que pelear muchísimo para hacer películas tan libres, valientes y amenazadas", ha dicho.

10. Juan Antonio Bayona 'comparte el premio' con María

Tras recibir el Goya como mejor director por 'Lo imposible', Juan Antonio Bayona salió corriendo hasta el patio de butacas para compartir el premio con Maria Bello, la persona en la que está inspirada la protagonista.

11. El error histórico: Leer el nombre del ganador y quivocarte de sobre

Fallo de dimensiones épicas en la gala de los Goya 2013. Los actores Carlos Santos y Adriana Ugarte han protagonizado el momento más incómodo de la gala al equivocarse al entregar el Premio a la Mejor Canción Original, error que no se había visto nunca en los 27 años de gala que cumplen ya los premios del cine español.

12. El discurso de Enrique González Macho

"Nos pertenece a todos, es un derecho de los ciudadanos y como cultura no es un complemento, es parte esencial de la vida", ha destacado el presidente de la Academia de Cine, Enrique González Macho durante su discurso de la gala de los Premios Goya.

13. Candela Peña, ¿el discurso más polémico?

Quizá el momento más tenso de la noche llegaba con el discurso de 'agradecimiento' de Candela Peña. La actriz ganaba el Goya a la mejor actriz de reparto por su interpretación en 'Una pistola en cada mano', dirigida por Cesc Gay y su primer trabajo en tres años. En su discurso, agresivo y polémico, la actriz pedía "trabajo, tengo un niño que alimentar". "He visto morir a mi padre en un hospital sin mantas".