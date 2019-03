La lista completa de nominados a los Globos de Oro 2016 en las categorías de cine

'Carol', una historia de amor entre dos mujeres dirigida por Todd Haynes, es la gran favorita en la 73 edición de los Globos de Oro con cinco nominaciones: mejor película de drama, mejor director, mejor banda sonora original y una doble candidatura a mejor actriz para Cate Blanchett y Rooney Mara.

Las otras firmes contendientes a los galardones de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) son 'El renacido', del mexicano Alejandro González Iñárritu, 'La gran apuesta', y 'Steve Jobs', con cuatro candidaturas cada una.

Tras ellas aparecen 'La chica danesa', 'The Hateful Eight', 'Marte', 'Room' y 'Spotlight', con tres cada una. 'Carol' disputará el título de mejor película dramática frente a 'El renacido', y cintas como 'Mad Max: Furia en la carretera', 'Room' y 'Spotlight'.

González Iñárritu también está nominado en la categoría de mejor director junto a Haynes ('Carol'), Tom McCarthy ('Spotlight'), George Miller ('Mad Max: Furia en la carretera') y Ridley Scott ('Marte').

Precisamente 'Marte' luchará junto a 'Joy', 'Spy', 'Y de repente tú' y 'La gran apuesta' por el título de mejor película de comedia o musical.

La ceremonia de los Globos de Oro tendrá lugar el 10 de enero en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (California).

Mejor guión

'Room'

'Spotlight'

'La gran apuesta'

'Steve Jobs'

'The Hateful Eight'

Mejor película de animación

'Anomalisa'

'El viaje de Arlo'

'Inside Out'

'Carlitos y Snoopy: La película de Peanuts'

'La oveja Shaun'

Mejor canción original

'Love Me Like You Do' (Cincuenta sombras de Grey)

'One Kind of Love'

'See You Again' ('Furious 7')

'Simple Sound #3' ('Youth')

'Writing’s On The Wall' ('Spectre')

Mejor actor de reparto

Paul Dano

Idris Elba

Mark Rylance

Michael Shannon

Sylvester Stallone



Mejor director

Todd Haynes

Alejandro González Iñárritu

Tom McCarthy

George Miller

Ridley Scott

Mejor actor de comedia

Christian Bale

Steve Carell

Matt Damon

Al Pacino

Mark Ruffalo

Mejor comedia

La gran apuesta

Joy

The Martian

Spy

Y de repente tú

Mejor drama

Carol

Mad Max: Fury Road

El Renacido

Room

Spotlight





Mejor actriz de comedia

Jennifer Lawrence

Amy Schumer

Melissa McCarthy

Maggie Smith

Lily Tomlin





Mejor actriz de drama

Cate Blanchett

Brie Larson

Rooney Mara

Saoirse Ronan

Alicia Vikander