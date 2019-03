Jim Carrey reaparece en el Festival de Venecia con un documental sobre su etapa más "psicótica"

Se trata nada menos que de un documental a partir de metraje rodado detrás de las cámaras de 'El lunático', que Jim Carrey grabó allá por el 2000.

El Festival de Venecia ha acogido el estreno del proyecto, llamado 'Jim & Andy: The Great Beyond - The Story of Jim Carrey & Andy Kaufman Featuring a Very Special, Contractually Obligated Mention of Tony Clifton'. Así del tirón.

Casi dos décadas después y tras varios contratiempos con los estudios, el documental muestra el profundo viaje de Carrey para convertirse en Andy Kaufman, que murió en 1984, y a su vez en su alter ego Tony Clifton.

"Fue una etapa psicótica", ha confesado Carrey en Venecia, y asegura que nunca se salió del personaje, hasta el punto que llegó a afectar a otros de sus papeles: "Jim Carrey no existía en ese momento".

El actor ha reflexionado sobre la línea que separaba a sus papeles de sí mismo, confesando que "llegó un punto en que me di cuenta de que incluso cuando estaba interpretando a un personaje, era un personaje".

"Este documental me ha ayudado a darme cuenta de que ha habido un personaje interpretándome toda mi vida. Creo que esa es la verdad de cada uno".

Carrey ha seguido reflexionando sobre su carrera, explicando cómo cada una de las películas que decidió hacer tenían algún paralelismo a lo que estaba viviendo en su vida personal. Desde haber tenido una dolorosa ruptura antes de '¡Olvídate de mí!' hasta sentir la presión de estar constantemente vigilado por la prensa y hacer 'El Show de Truman'.

"Hice 'Ace Ventura' porque quería destruir Hollywood, no ser parte de él. Lo hice para burlarme del protagonista, de los hombres con las respuestas, del tipo de actor que fusiona Sherlock Holmes con Clint Eastwood".

En cuanto al futuro, el actor admite que espera poder trabajar detrás de la cámara algún día.