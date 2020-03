Los hombres piden paso en Cannes

SEAN PENN Y RYAN GOSLING

Dos guapos actores, Sean Penn y Ryan Gosling, demuestran sus grandes dotes interpretativas en 'This must be the place' y 'Drive', dos grandes películas que suben el listón en Cannes. Ambos actores le disputarán el premio a la mejor interpretación a Antonio Banderas, muy elogiado por su actuación en 'La piel que habito'.