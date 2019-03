CONCURSO: Consigue una entrada doble para el preestreno de 'Algo muy gordo' en Madrid Premiere Week

¿Qué veremos en 'Algo muy gordo'?

¿Y si en el proceso de hacer una ambiciosa película, los cineastas no fueran capaces de contar lo que quieren contar y descubrieran que el documento de lo que están llevando a cabo es casi más importante que la acción que pretenden lograr? Con el ritmo de comedia de enredo que narra los avatares del rodaje de una película llena de delirantes y divertidos contratiempos, 'Algo muy gordo' es una reflexión en tono documental sobre los resortes de la comedia, la industria que fagocita el arte y la vida que, en el espacio que queda entremedias, se abre camino.

PREGUNTA

¿Qué es lo que más te gusta de Berto Romero?

DETALLES DEL PREMIO

- La premiere de 'Algo muy gordo' tendrá lugar en los cines Callao

- Será el martes 7 de noviembre a las 18:30 horas

- Las entradas son personales e intransferibles

- Habrá 5 ganadores diferentes

- Cada ganador recibirá una entrada doble

*Tendrás que recoger la entrada en la puerta.

DINÁMICA DEL CONCURSO

- Síguenos en Twitter (@seestrena), Facebook (Se Estrena) e Instagram (@seestrena), es imprescindible que nos sigas en las tres redes sociales, y envíanos la respuesta a la pregunta que te formulamos arriba a través de Twitter o en el post del concurso en Instagram.

- En el caso de Twitter, utiliza el hashtag #SeEstrenaAlgoMuyGordo, de lo contrario no podremos encontrar tu participación. Si no cumples cualquiera de los requisitos no podremos nombrarte ganador.

- De entre todas las participaciones, elegiremos las respuestas más originales. Sólo se aceptará una participación por usuario. Contactaremos con los ganadores a través de Twitter e Instagram el lunes 6 de noviembre, ¡permanece atento a los mensajes directos de tus redes sociales!

DURACIÓN DEL CONCURSO

El concurso comienza el martes 31 de octubre de 2017 y finalizará el lunes 6 de noviembre. Ese mismo día nos pondremos en contacto con los ganadores.

BASES LEGALES

Consulta aquí las BASES LEGALES de todos los concursos de ATRESMEDIA.