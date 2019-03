Las quince claves del Festival de San Sebastián 2014

1. Presentadores de las galas

Karra Elejalde, José Coronado y Edurne Ormazabal serán los presentadores de las galas de la 62 edición del Festival de San Sebastián.

2. Jurado

Fernando Bovaira (Presidente), Vlad Ivanov, Eric Khoo, Nastassja Kinski, Mariana Rondón, Marjane Satrapi, Reinhold Vorschneider y Oleg Sentsov (Jurado honorífico, está detenido hace 4 meses y todavía en prisión en Moscú) componen el jurado.

3. Premio Donostia

El Premio Donostia a toda una trayectoria va para Denzel Washington y Benicio del Toro.

4. Película de apertura

Abre el festival 'The Equalizer: El Protector', dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Denzel Washington.

5. Las españolas en la Sección Oficial:

Antonio Banderas y el director Gabe Ibañez presentan 'Autómata'. Por su parte Alberto Rodriguez, Raúl Arévalo, Javier Gutiérrez y Antonio de la Torre presentan 'La isla mínima', que llega a los cines 26 de octubre. Isaki Lacuesta en compañía de Imanol Arias, José Coronado, Albert Pla, Emma Suárez y Carmen Machi presentan 'Murieron por encima de sus posibilidades' y Carlos Vermut con José Sacristán, Bárbara Lennie y Luis Bermejo acuden con la delicada 'Magical Girl'. Por último , la cineasta Anahí Berneri y Leonardo Sbaraglia presentan 'Aire libre' y Pablo Malo con los actores Unax Ugalde, Jon Anza y Francesc Orella acuden con 'Lasa y Zabala'.

6. Otras nacionalidades en la Sección Oficial:

Susanne Bier, Nikolaj Coster-Waldau y Ulrich Thomsen presentan 'Second Chance'. Por su parte, John Malkovich, Veronika Ferres y el director Michael Sturminger exhiben 'Casanova Variations'. François Ozon y Romain Duris van con 'The New Girlriend'y Cédric Kahn con 'Wild Life'. Noomi Rapace, Matthias Schoenaerts y el director Michaël R. Roskam presentan 'The Drop', y los directores Christian Petzold y Danis Tanovic exhiben 'Phoenix' y 'Tigers', respectivamente.

7. Hollywod en 'sanse'

Las estrellas de Hollywood Jessica Chastain y Williem Dafoe presentarán en la sección Perlas las películas 'La desaparición de Eleanor Rigby' y 'Pasolini', respectivamente.

8. Otras películas destacadas de Perlas

Destacamos 'Love Is Strange' de Ira Sachs y 'Girlhood' de Céline Sciamma.

9. Premio Zinemira

Concha Velasco también visitará esta 62 edición del Festival para hacer entrega del Premio Zinemira al cineasta Pedro Olea.

10. Culinary Zinema

En la sección del Culinary Zinema (que mezcla sabiamente lo mejor de las películas de temática gastronómica) el pintor Juan Vich, el músico Gonzalo Busto, el realizador Pello Gutiérrez y el cocinero Xabier Gutiérrez (del restaurante Arzak) realizarán cada uno su propia versión del plato txipirones en su tinta.

11. La presencia del cortometraje

Maribel Verdú y el director Paco Plaza traerán al festival 'Ultravioleta', un cortometraje que forma parte del proyecto Cinergía.

12. Richard Linklater también en el Festival

'Boyhood (Momentos de una vida)' ha recibido el Gran Premio FIPRESCI y contará con una proyección especial el 19 de septiembre en el festival.

13. Sección retrospectiva

Se hará una restrospectiva a Dorothy Arzner (1897-1979), única mujer que logró hacerse un hueco y realizar una brillante carrera profesional como directora en la época dorada y machista, del Hollywood de los años 20 y 30.

14. Premio Nuevos Directores

En el premio a Nuevos Directores destaca 'Los tontos y los estúpidos', de Roberto Castón de entre 13 nominados.

15. La clausura

El broche final de la sección Perlas lo pondrán el 26 de septiembre el Premio Donostia Benicio del Toro en compañía de Josh Hutcherson, Claudia Traisac, Carlos Bardem y el director Andrea di Stefano con la película de clausura, 'Escobar: Paradise Lost'.