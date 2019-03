Rueda de prensa de los premiados en el Festival de cine de Málaga 2014

"Había películas fantásticas en el Festival, y creía que iba a ganar 'Carmina y amén', porque me parece maravillosa. A uno le gusta su trabajo, pero no sabe cómo va a ser recibido, es un misterio", ha afirmado Carlos Marqués-Marcet en rueda de prensa.

Asimismo, se ha mostrado satisfecho no sólo por la Biznaga de Oro al mejor largometraje, sino también por los premios a la mejor dirección, al mejor guión novel, que escribió junto a Clara Roquet, y a la mejor actriz para Natalia Tena, éste "ex aequo" junto a Elena Anaya. Sólo ha lamentado que no haya sido reconocido el trabajo del otro actor protagonista, David Verdaguer, aunque considera "que los premios de dirección y de guión son también para él, que está en todos los premios".

Por su parte, 'Todos están muertos' ha recibido el premio especial del jurado, el citado de mejor actriz para Elena Anaya, el de mejor banda sonora original, del grupo Akrobats, y el premio especial del jurado joven, y su directora, Beatriz Sanchis, cree que todo esto "puede ayudar a la película, porque Málaga es un festival maravilloso", y está "satisfecha de haber llegado hasta aquí".

Elena Anaya ha asegurado que éste es "el personaje más bonito" que ha hecho nunca, y para hacerlo se ha "dejado la piel", porque nunca había "imaginado" que interpretaría en la pantalla "a una estrella del rock".

Paco León, premio al mejor guión por 'Carmina y amén', que también ha tenido en Yolanda Ramos a la mejor actriz de reparto, ha agradecido que el jurado "haya valorado un guión tan poco convencional y que lo haya legitimado como bueno". "Soy muy optimista y lo esperaba todo en Málaga, pero los festivales deben apoyar a las películas pequeñas, como hace dos años era 'Carmina o revienta', y ahora tenemos una película más grande y con dos premios va que chuta", ha dicho León, que por ahora descarta volver a dirigir.

"Todavía estoy con los dolores de parto y se me tiene que olvidar", ha dicho el actor y director, que sobre Carmina Barrios ha asegurado que "es mucho más dócil como actriz que como madre" y que ha descubierto que "es más versátil de lo que creía y que puede jugar a muchos géneros".

Yolanda Ramos ha admitido que es una actriz "difícil para trabajar con los directores", porque es "muy rebelde actuando", pero Paco León, "como buen director, saca lo mejor de cada actor".

Para Enrique García, director de la película ganadora del premio del público, '321 días en Michigan', esto supone "reconocer a una generación de actores, técnicos y músicos", y para él, que es "muy fan de Carmina", es una "satisfacción doble" haberle "arañado" este galardón.

El mejor actor de este Festival de Málaga, Juan Diego, no ha estado presente por sus compromisos profesionales este sábado, 29 de marzo, en Galicia, pero su director en 'Anochece en la India', Chema Rodríguez, ha asegurado que ha hablado por teléfono con él y está "exultante" después del "esfuerzo físico y emocional" que ha hecho para su personaje.