'Party Rock anthem' de LMFAO ha sido la favorita de los internautas

LISTA CERRADA | CANCIÓN MÁS VOTADA

Contamos los días para conocer a los concursantes de la segunda edición de 'Tu cara me suena'. Por el momento, os hemos dado a elegir la canción que os gustaría que sonase en alguna de las galas entre las 50 propuestas de nuestra lista de votación. 'Party Rock anthem' de LMFAO ha sido la primera del ranking seguida por 'Boys will be boys' de la mexicana, Paulina Rubio y en tercera posición 'Baby' de Justin Bieber.