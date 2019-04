Pablo Puyol se alza con el triunfo gracias a su imitación de Mans Zelmerlöw

'Tu cara me suena' ha vivido hoy su gala más navideña, inaugurada por Ruth Lorenzo y su interpretación del tema 'All I want for Christmas is you' de Mariah Carey. Cambiando drásticamente de género, Ana Morgade se pone la bata de cola para imitar a la actriz española Penélope Cruz en la película 'La niña de tus ojos'. Por su parte, Edu Soto ha sorprendido con su imitación del artista inglés Chris Martin, vocalista de Coldplay.

El momentazo de la gala lo han protagonizado Silvia Abril y Andreu Buenafuente que han reproducido una divertida actuación de Lady Gaga y Tony Bennett. Adrián Rodríguez y Falete han traido el romanticismo a 'Tu cara me suena' con sus imitaciones de Jon Secada y La quinta estación, respectivamente.

Enfundada en unas llamativas mallas, Vicky Larraz ha demostrado que es capaz de realizar una magnífica actuación mientras se pone en forma. El reto más complicado de la noche lo ha tenido El Sevilla, que ha rejuvenecido para meterse en la piel de Ana, del dúo Enrique y Ana.