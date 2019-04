Vicky Larraz imita a Roxette en Tu cara me suena

La concursante cuelve a interpretar un tema en inglés en la primera semifinal de 'Tu cara me suena'. Vicky Larraz imita a la cantante sueca Marie Fredriksson, vocalista del dúo Roxette, e interpreta la canción 'It must have been love', popularizada en 1990. Durante la actuación, los bailarines del programa recrean algunas de las escenas más emblemáticas de la película 'Pretty Woman'.

