Àngel Llàcer estalla tras la actuación de Raoul Vázquez: “¡Desátate en tu casa!”

El estreno de Tu cara me suena 11… ¡está que arde! Todos los concursantes han querido poner ya toda la carne en el asador desde su primera imitación. Raoul Vázquez se ha desinhibido totalmente para convertirse en Troye Sivan. De hecho, para recrear el videoclip de su canción 'Rush', ha montado el fiestón de la noche con todos los bailarines, quedándose sin camiseta, bailando y recreando situaciones de lo más sugerentes.

Ante tal despliegue de erotismo, Àngel Llàcer ha acabado estallando: “¡Esto no se hace!”. Su enfado no ha sido con el concursante, sino con lo que acababa de ver en el escenario al estar él soltero, al igual que Chenoa y Lolita. “Estamos a dos velas y viene aquí todo el mundo a hacer sus cosas aquí en medio y a mí me recuerda que soy un desgraciado, y me voy a mi casa”, ha tratado de zanjar.

Sin embargo, la polémica ha seguido después de que Chenoa hiciera a Raoul su valoración “en serio”. “Eres un posible ganador de Tu cara me suena a este paso”, le ha dicho. Llàcer ha vuelto a la carga y el concursante se ha defendido: “Me pediste que me desatara”. “Pues desátate en tu casa, pero aquí no”, le ha contestado el presidente del jurado. ¡Descubre este hilarante momento en el vídeo!