Electro latino en los ensayos de Fran y Miki Nadal de Tu cara me suena Mini

ENSAYOS GALA 6 | TU CARA ME SUENA MINI

Fran y Miki serán Juan Magán en la próxima gala de Tu cara me suena Mini y durante esta semana han ensayado mucho la fuerza del cantante encima del escenario, buena proyección de voz, actitud y mucho electro latino. No te pierdas el jueves un nuevo programa de Tu cara me suena Mini a las 22:30 horas en Antena 3.