Muy respetado por sus compañeros y un apasionado de la investigación, en continua evolución. Cree en el trabajo duro en silencio, sin gritos. Es muy cercano, de la calle, nada de tecnicismos pero muy exigente.

Flamante ganador del Premio Nacional de Gastronomía, prestigioso galardón entregado por la Real Academia de Gastronomía y del que se han hecho eco todos los medios de comunicación.

Ángel León no creció rodeado de cocineros, su vocación le llega un poco más tarde, tras finalizar sus estudios en hostelería y cocinar por los más prestigiosos restaurantes de Francia y España regresa a su Atlántico. Y es que este joven chef gaditano le gusta que le llamen el cocinero de mar.

En su restaurante Aponiente es donde comienza a experimentar con todo lo que el océano puede ofrecerle, se atreve a cocinar con lo que muchos rechazaban: en su laboratorio de investigación trabaja con algas fluorescentes que cultiva en su propio huerto marino, utiliza huesos de aceituna como carbón orgánico y embutidos de pescado de descarte.

En 2010 consigue una estrella Michelin y ese mismo año su restaurante Aponiente es elegido por The New York Times entre los diez mejores restaurantes del mundo. The Wall Street Journal le considera en 2011 entre los diez mejores de Europa y numerosos reconocimientos por su constante investigación han venido después. Entre ellos recibió durante la VI Cumbre de Gastronomía Internacional Madrid Fusión el premio Innovación y Tecnología.