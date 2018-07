HOY A LAS 22:30

Abel Arana, el tuitero de 'Me resbala' nos trae su particular versión de lo que veremos esta noche en el programa presentado por Arturo Valls. Las pruebas a las que se enfrentarán nuestros cómicos serán 'En tiempo entre posturas' que no deja nada para la imaginación, 'El teatro de pendiente' o unos bailes imposibles. Comenta esta noche el programa con nosostros con #Meresbala2, ¿te quieres reír?