Pol Cardona y Carlos nos dejan sin aliento, pero solo uno será el ganador: “Tu voz tiene una historia preciosa”

Pablo López no ha dudado ni un segundo en retar a Antonio Orozco. Un gesto que ha agradecido el catalán que aseguraba que, para los talents, estar esperando, les hace ponerse mucho más nerviosos.

Pablo López ha apostado por Pol Cardona para esta batalla, mientras que Orozco no ha dudado en elegir a Carlos por semejanza y estilo.

Los dos han hecho una batalla impresionante. Pol ha interpretado ‘Have a little faith in me’ y Carlos nos ha cautivado con ‘Dulce introducción al caos’ de Extremoduro.

Pablo López estaba muy emocionado con Pol y pedía al público su voto tras su actuación: “Yo te necesito, has hecho una actuación impresionante”, apuntaba el malagueño.

Por su parte, Antonio Orozco estaba impresionado con la actuación “Es muy difícil encontrar voces que sean distintas a las demás y que están llenas de historias bonitas”, señalaba.

“Tu voz tiene una historia preciosa”, le recordaba Antonio Orozco a su talent, pero solo uno puede llegar a los Directos de La Voz.

El público ha decido que Pol Cardona gane esta batalla y consiga una plaza en los Directos. ¡Momentazo!