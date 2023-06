David Bisbal pide perdón por ser tan directo con un talent: “Tienes todos los ingredientes para ganar”

Para todos los seguidores de ‘La Voz Kids’ no es ningún secreto que Béty es una de las talents con más cualidad para ganar este concurso. Y no lo decimos nosotros, lo han dicho los propios coaches en reiteradas ocasiones.

El último ha sido David Bisbal, que tras terminar la actuación de Béty, no ha podido evitar ser directo con ella: “Tienes todos los ingredientes, no solo para llegar a la Semifinal, si no para ganar ‘La Voz Kids’”, ha señalado.

Béty, la talent del equipo de Sebastián Yatra, logró que todos los coaches se girasen para tenerla en su equipo y Yatra la ha cuidado mucho: “Tienes afinación, agilidad vocal, sentimiento… y eres una niña, por esa razón ojalá que puedas llegar y encontrar tu sueño lo antes posible”, ha señalado.

Además, Bisbal no ha dudado en lanzar una “pullita” de que él pulsó por su voz y que ella decidió irse con Sebastián Yatra: “Pero aquí somos todos hermanos”, ha dicho a modo de broma.

¿Tendrá razón Bisbal en sus palabras y será ella la ganadora de este año? El nivel es muy alto, pero ya falta muy poco para saberlo. ¡No te lo puedes perder!