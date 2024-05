Claudia no pierde la sonrisa a pesar de no haber conseguido una de las últimas plazas de la edición

Claudia ha soñado muchas veces con estar en La Voz Kids y ver a los coaches de cerca.

Ahora es el momento de cumplir su sueño, y espera demostrar su mejor versión en el escenario.

Para ello, ha escogido ‘Another love’ un tema de Tom Odell con el que ha intentado impresionar.

Actitud, ganas y empeño. Claudia lo ha dado todo, pero solo Melendi y Lola Índigo tienen huecos y ninguno de los dos ha decidido girar su silla para tenerla en su equipo.

Lola Índigo se ha sentido muy mal por no haberse girado y ha pedido perdón a la talent. Claudia no ha podido evitar las lágrimas, y los coaches no han dudado en animarla: “Tienes un timbre de voz precioso”.

Bisbal le ha dicho que le ha gustado mucho su actuación: “Te veía interpretando la canción, poniéndole sentimiento, lo que quiere decir que tú ya has dado muchos pasos para conseguir tu sueño”.

Seguro que Claudia seguirá luchando por cumplir su sueño en la música y esperamos verla pronto.