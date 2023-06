“Aprovecha ese don”: Sebastián Yatra señala el talento natural de Paula Román que él no tenía de pequeño

Paula Román ha derrochado personalidad sobre el escenario en su actuación de los Asaltos de ‘La Voz Kids’, una poderosa versión de ‘No one like you’, logrando el pase a la Semifinal del programa.

Precisamente esa actitud es la que ha gustado a los coaches y asesores. Sebastián Yatra ha señalado que ella y Lennon, uno de sus talents, son los únicos de la edición que saben manejar el escenario al completo.

Es entonces cuando el colombiano confiesa que, cuando él era pequeño, estuvo tres años encerrado en su garaje aprendiendo cómo moverse en la tarima, algo que a Paula le sale muy natural: “Aprovecha ese don, es algo brutal”, ha comentado Yatra muy sorprendido. ¡Menudo momentazo!