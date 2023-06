Más fácil imposible: Se le “escapa” la solución del panel y… ¡se lo regala a su compañera!

Nunca un panel fue tan fácil de resolver como el que Laura ha ganado gracias a Mariola. Esta ha confundido la palabra “cambio” por “cambiad” cuando iba a resolver. Como en otras ocasiones, Jorge Fernández ha dado el panel por incorrecto, pero esta vez la cosa no ha acabado ahí.

La concursante, de forma inconsciente, se ha dado cuenta del error al instante. Sin embargo, en vez de esperar a que resolviese su compañera Laura, se lo ha “chivado” sin querer. “La has liado dos veces en un segundo, no ponía eso y encima le has dicho el panel a Laura”, ha bromeado el presentador.

Seguro que Laura le ha dado las gracias cuando acabase el programa, pero no sabemos si Mariola estaría tan contenta de su “buen gesto”. ¡Tienes que ver el momentazo en el vídeo!