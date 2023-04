Jorge Fernández, en un panel ‘muy típico de los españoles’: “En nuestro país solemos decirlo”

¿Alguna vez has dicho que estas llegando cuando en realidad no has ni salido de casa? El panel de ‘La Ruleta’ desvelaba, con la resolución de Diego, algo que para Jorge Fernández es algo muy típico español: “No sé en otros países, pero aquí usamos mucho esta frase, es muy nuestro”.

Los concursantes han hablado entre ellos sobre este tópico. Patrizia confesaba que es muy típico decir que estas en una estación de metro cuando en verdad estas en otra, el presentador comentaba que igual lo dices, pero no estas ni vestido para salir…

Frases típicas que todos hemos utilizado alguna vez y que seguro que tú también has hecho uso de ellas en algún momento.