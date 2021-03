Pilar Cernuda: "El rey emérito quiere venir a España pero le han desterrado aunque el Gobierno dijera que estaba huido"

¿Está pensando el rey emérito en volver a España sin retomar su residencia fiscal? La periodista Pilar Cernuda ha hablado en Espejo Público sobre la situación del monarca. Según Cernuda, la regularización fiscal demuestra que Juan Carlos I está intentando normalizar "no solo sus cuestiones económicas sino también las vitales, él quiere venir a España".

Sin embargo, ha subrayado que entiende que desde Zarzuela, su hijo Felipe "esté poniendo trabas y marcando distancias porque el tema del rey Juan Carlos ha hecho mucho daño a la institución". No obstante, la periodista ha defendido el trabajo del monarca durante sus 40 años como jefe del Estado. "Ha hecho de todo por este país, no solamente traer la democracia".

Para la periodista "en este momento está en cuestión su figura, pero también es cierto que desde el propio Gobierno se están tomando decisiones sin tener en cuenta si aquello de lo que se le acusa es cierto o no, si está demostrado o no. Está haciendo todo lo posible por volver a su país, intentando poner sosiego con una serie de relaciones y no le dejan. Le han desterrado".

El rey emérito, Juan Carlos I, presentó su segunda declaración "sin requerimiento previo" por valor de 4.395.901,96 euros. Un movimiento que según los expertos persigue el claro propósito de librarse de cualquier sanción o responsabilidad penal. Ahora, es la Agencia Tributaria quien tiene que comprobar si esa regularización es completa y veraz y el origen de los 4 millones que recibió como préstamo.

