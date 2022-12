Bikini solar

La tela de estos bikinis esta llena de microagujeros que permiten pasar la luz del sol, lo que te ayuda a ponerte moena por aquellos lugares donde antes no podías (si es que no estabas dispuesta a hacer top less o nudismo).

Eso sí, debes tener la precaución de ponerte protector solar también debajo del bikini, pues corres el riesgo de sufrir quemaduras importante si no lo haces, ya que esa parte de la piel es la más sensible, pues no suele recibir con frecuencia los rayos solares.

Así que ya lo sabes, si lo que te apetece es lucir moreno, casi integral, no lo dudes, con estos bikinis lo tienes un poco más fácil ... y sin pasar vergüenza.