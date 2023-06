Núñez Feijóo se declara fan de Julio Iglesias: "Le pedí que me hiciese un meme diciendo... ¡Vas a ganar y lo sabes!"

'El Hormiguero' ha recibido la visita del candidato a ser presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo. Durante la entrevista con Pablo Motos, ha sido inevitable comentar la llegada, el programa anterior, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Tras las preguntas formales, han llegado Trancas y Barrancas para poner a prueba al líder del PP con preguntas muy especiales. Ha sido la primera vez del gallego como invitado, pero no se ha librado del test más famoso de la televisión.

Las hormigas han querido innovar y le han hecho una sección de cuestiones que nunca le harían al líder de la oposición. Para empezar han querido saber si Feijóo se ha reído alguna vez con las frases de Rajoy. "Yo creo que Rajoy es una de las personas más importantes que he conocido", ha contestado el político. Antes del comienzo de la entrevista, el candidato dejó claro que su hijo era muy fan de las hormigas y el niño ha resultado ser una pregunta de las insectos. ¿Qué le diría usted a su hijo si su novia es de Podemos? El líder de la derecha lo ha dejado muy claro: "¿Quién te dice a ti que mi hijo no sea de Podemos?, ha respondido.

Lo que no esperaba nadie es que Julio Iglesias y Núñez Feijóo sean muy buenos amigos. Por ello, Trancas se ha interesado en saber si han podido conversar últimamente y ha sorprendido la curiosa petición del gallego. "Le pedí que me hiciese un meme diciendo... ¡Vas a ganar y solo sabes!", responde sobre su peculiar demanda. Por otro lado, en su última conversación el cantante le ha dado un consejo antes de venir al programa. "Me dijo sé tu mismo y te saldrá bien", añade. ¡Disfruta de la sección de Trancas y barrancas en el vídeo!