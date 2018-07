Homenaje a 'Hola Raffaella'

MOMENTOS EL HORMIGUERO 3.0

Otro de los momentos de la noche ha sido cuando emulando al mítico programa presentado por la invitada 'Hola Raffaella' en homenaje Pablo Motos y Raffaella han intentado llamar a varios números de teléfono para regalar un coche si contestaba correctament tras descolgar 'Hola Raffaella'. Sin embargo no ha habido suerte y los teléfonos o no existían o no han contestado correctamente así que finalmente el coche no se ha podido regalar.