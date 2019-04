FRASES DE NIÑOS

Josema, Felisuco y David nos han leído unas cuantas frases de niños de lo más divertidas. Algunas tan ocurrentes como "¡Mamá, que enciendas la luz, que si no Dios no va a saber que somos nosotros!", las súplicas de una pequeña "ayer frío, hoy llueve... ¿algo más, Dios?" o a la pregunta de porque un niño va al colegio él contesta “Pues porque vosotros me queréis traer”. ¡No te las pierdas!