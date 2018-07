Paula Prendes y Patricia Montero: "La ropa sobraba en Fuga de Cerebros 2"

La película, que produce Antena 3 Films, traslada la acción desde Oxford, en el Reino Unido –donde se desarrollaba Fuga de Cerebros- hasta Harvard, en Estados Unidos.

Hasta allí se va el hermano pequeño de Emilio Carbajosa, el que fuera protagonista de la primera película. Alfonso viaja a Estados Unidos persiguiendo a la chica de su vida (interpretada por Paula Prendes), decidido a conquistarla al amparo de los mismos amigos y descabellados planes que utilizara su hermano en Oxford. Y lo hace trastocando de paso las tradiciones estadounidenses más arraigadas: el equipo de fútbol, Halloween, la Asociación del Rifle, las fraternidades del campus universitario y hasta el FBI. Pero cuando menos se lo espera, aparece Marta (interpretada por Patricia Montero), la chica de la que se enamoró en Infantil.

Y ellas, ¿han hecho alguna locura por amor?. Patricia Montero no recuerda pero Paula si que las ha hecho aunque no ha querido compartirlo con nosotros. Las dos actrices nos han enseñado además las diferencias entre un estudiante español y uno americano y han jugado con Trancas y Barrancas a averiguar cuales de las leyes más locas eran ciertas o no en EEUU.