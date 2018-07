Macaco: "La crisis es como la fiebre y nos servirá para crecer"

Su primer single es Love is the only way, se ha convertido en uno de los temas que más suenan en la radio y es una vitalista canción que es un reflejo de lo que ofrece el álbum: temas sencillos y positivos. Macaco ha aprovechado además este lanzamiento para sacar al mercado su primer libro, “Amor a lo diminuto” (Random House Mondadori), una selección de fotografías, poesías, textos y reflexiones del músico que hablan de su trayectoria, de su filosofía de vida y que muestran la faceta más artística y literaria de este popular músico.