Sara Baras: "Mi marido y yo nos enamoramos bailando"

La bailaora Sara Baras ha visitado El Hormiguero 3.0 para presentarnos su nuevo espectáculo 'La Pepa'.

En esta dramaturgia flamenca, la artista, Premio Nacional de Danza, interpreta al único personaje alegórico de la obra, La Pepa, mientras que el resto de personajes que habitan el Cádiz de esa época (diputados, comerciantes) están representados por el cuerpo de baile de su compañía.

Baras nos ha hablado sobre este curioso espectáculo y además nos ha contado algunas de las anécdotas que le han ocurrido por todo el mundo, sobre todo, en Japón donde asegura que suele gustar mucho el flamenco.

En su faceta más personal, Sara Baras nos ha contado que conoció a su marido bailando, mientras ella era 'Juana La Loca' y él 'Felipe el hermoso'. "Me di cuenta de que me gustaba cuando sonaba la música y no podía mirarle a la cara" sentenciaba la bailarina, una relación que dura ya 16 años. "Nos enamoramos bailando" comenta Baras, hoy en día además son padres de un niño.

Pedro Duque, nuevo colaborador de El Hormiguero 3.0

El astronauta español participará en el programa de Pablo Motos para fomentar, desde una perspectiva divertida, el estudio de carreras científicas entre los jóvenes. Esta colaboración, fruto del acuerdo entre la Agencia Espacial Europea, la Universidad Politécnica de Madrid y El Hormiguero, tratará de acercar la tecnología al gran público.

200 euros para la primera llamada

Pablo Motos ha dado la posibilidad a tres personas del público de ganar 200 euros al primero que recibiera en su móvil una llamada. Finalmente a uno de los participantes lo han tenido que descalificar porque no paraba de sonarle el teléfono. ¿Quieres saber cuánto dinero se han llevado?

Conocemos al padre de El Hombre de Negro

Pablo Motos asegura que en 11 años que llevan juntos, jamás han visto sonreír a El Hombre de Negro. Por ello lo ha intentado sorprender llevando a su padre al plató. ¡No os perdáis este momentazo!

Ciencia Marron: El verdadero tablao 'anda-luz'

Marron nos muestra como unos imanes 'bailan' de un lado para otro por su diferente polaridad y a continuación Marron nos ha mostrado el verdadero tablao 'anda-luz' ya que cuando andas realmente hay luz. Sara Baras ha puesto a prueba el tablao bailando un poco sobre este tablao

Deporte a la japonesa con El Monaguillo

El Monaguillo nos ha enseñado un simpático y absurdo juguete japonés que consiste en que un muñeco mientras realiza el ejercicio de anillas tras dar varias vueltas tiene que caer de pie, una tarea nada sencilla.