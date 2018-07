Ferrán Adrià: "Cualquier persona puede ser un innovador"

Nos ha visitado el chef y empresario Ferrán Adrià, uno de los grandes gurús de la cocina española.

Adrià, que al frente de elBulli consiguió que durante cinco años este restaurante fuera elegido el mejor de todo el mundo, está inmerso en muchos proyectos, entre los que destacan la Bullipedia (una enciclopedia digital que recopilará todo el saber culinario) y El Bulli 1846, un espacio que tiene como objetivo el desarrollo de la alta cocina y se convierta en el primer centro culinario de Innovación y Desarrollo del mundo.

Ferrán Adrià ha compartido con nosotros su visión sobre la innovación y no solo relacionado con el mundo de la cocina sino con la vida en general haciendo afirmaciones como: "Para ser buen jefe y triunfar hay que llegar el primero e irse el último. Y no llegar con un súper-cochazo a trabajar" o "La felicidad consiste en que lo que tú buscas y lo que tú tienes y has encontrado sea lo más parecido posible".

Después hemos recordado uno de las innovaciones de 'El Bulli' que fue la espuma caliente. El Hormiguero ha tratado de recrear el experimento que hizo en su día Oriol, uno de los compañeros de Ferrán, aunque una temperatura superior donde el sifón ha explotado de manera contundente.

Barrancas y Petancas han saludado a Ferrán Adrià y le han propuesto algunos platos de innovación culinaria.

Ciencia Marron: El bolígrafo 3D y el sonido al punto de nieve

Marron nos trae algo muy innovador, el bolígrafo en 3D un bolígrafo que es capaz dibujar fuera del tradicional papel. Después hemos hecho punto de nieve con un altavoz y diferentes frecuencias.

Anna Simon fríe un huevo en una flanera

Por último, Anna Simon nos ha sorprendido con una curiosa forma de hacer un 'hornillo' casero con dos flaneras y un poco de alcohol. Aunque tarda en calentar la sartén finalmente ha sido capaz de freír un huevo en esta improvisada cocina. Después nos ha enseñado una divertida forma de comer con una cuchara que lleva incorporada una cámara.